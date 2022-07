“Kalabria Coast to Coast” finisce sul Time tra i posti da vedere nel mondo

turismo

PIZZO Un riconoscimento internazionale per il turismo calabrese. Un turismo partito dal basso, grazie all’associazione Kalabria Trekking di Pizzo, e arrivato sulle colonne del Time, che ha inserito la Calabria, come unica meta italiana, tra le 50 “straordinarie destinazioni” da esplorare nel mondo. Il numero speciale “The World’s Greatest Places Of 2022” è una sorta di guida che segnala ai lettori le mete da non perdere. Per la Calabria si tratta di un percorso, il “Kalabria Coast to Coast”, che nasce proprio a Pizzo e mette in rete due province e 55 chilometri per spingersi fino a Soverato. Tra le mete c’è anche la Stazione spaziale internazionale, ma Aryn Baker resta con i piedi per terra e si dedica al cammino calabrese.

«Calabria regione sottovalutata e perseguitata da una cattiva reputazione»

«La Calabria – scrive – è una delle destinazioni italiane più sottovalutate, sottosviluppata e ingiustamente perseguitata da una cattiva reputazione. (Easy Jet è stata costretta a scusarsi dopo che una pubblicità del 2020 l’ha sfacciatamente promossa come la terra della mafia). La regione, che si estende sulla punta dello stivale italiano, ospita spiagge e panorami montuosi mozzafiato, antichi borghi collinari e una cucina unica e speziata. L’anno scorso un gruppo di guide escursionistiche intraprendenti e appassionate ha lavorato a maglia il paesaggio in un trekking di tre giorni, partendo dal paradiso balneare di Soverato, sulla costa jonica e finendo a circa 34 miglia a ovest, nella città fortezza di Pizzo del XIV secolo il mar Tirreno». Time evidenzia che «il trekking è ben segnalato e autoguidato, ma gli escursionisti, che dovrebbero essere ragionevolmente in forma, che hanno pagato la quota di iscrizione di 5 euro possono accedere ad aiuto, consigli e incoraggiamento tramite un account aziendale Whatsapp gestito dagli organizzatori. Il sito web include un elenco di hotel e B&B locali in cui soggiornare lungo il percorso. I partecipanti ricevono un attestato di completamento una volta giunti al Castello Murat di Pizzo. Il modo migliore per festeggiare? Assaporando l’iconico gelato al tartufo di Pizzo, un’altra specialità calabrese».

Viscomi: «Natura e cultura possono unire i calabresi al resto del mondo»

Esulta il parlamentare del Pd Antonio Viscomi, che vive a Pizzo e riporta la notizia sui propri canali social. «Time – scrive Viscomi – inserisce la Calabria fra i 50 posti nel mondo da visitare quest’anno. Non è la prima volta, certo, che la Calabria riceve riconoscimenti di questa natura. Ma questa volta c’è qualcosa in più. Infatti, ad essere segnalato è “Kalabria Coast to Coast”, un cammino, anzi “il cammino” che seguendo il corso del sole arriva da #Soverato a #Pizzo, passando per #Petrizzi, #San_Vito, #Monterosso. E che sarà a breve segnato dalle opere dell’artista Antonio La Gamba. Aryn Baker, il giornalista di Time, parla affascinato dei tesori che sono sotto i nostri occhi: “olive groves, mountain pastures, deep forests, and small villages, with stops in towns famous for their wine, smoked ricotta cheese, and a spicy spreadable sausage known locally as ’nduja”. Tanti anni fa, uno storico calabrese – Augusto Placanica – ha scritto che natura e cultura hanno diviso i calabresi tra loro e con il resto del mondo. Il cammino “Kalabria Coast to Coast” dimostra che natura e cultura possono ora unire i calabresi tra loro e con il resto del mondo. Agli ideatori, agli organizzatori, a tutte le guide che Time definisce “intraprendenti ed appassionate” un grande grazie!».