«Micu e Ntoni gli sporcaccioni». Abbandonano rifiuti e il sindaco di Locri li “pubblica” sui social

il caso

LOCRI Il cortometraggio è online sui canali social di Giovanni Calabrese, sindaco di Locri. I protagonisti, “Micu e Ntoni, eterni sporcaccioni”, non fanno proprio una gran figura. Perché le video camere del comune li immortalano mentre abbandonano rifiuti in un’area pubblica. Filmati e mostrati ai cittadini, ovviamente con i volti oscurati, come monito per eventuali emuli. E con un messaggio firmato dal primo cittadino: «Per mantenere una città pulita serve la collaborazione di tutti e il rispetto delle regole. Spesso, purtroppo, non tutti agiscono così. Grazie al costante controllo del territorio da parte della Polizia Municipale sono stati individuati “Micu e Ntoni”, presumibilmente non locresi, alle prese con un abbandono indiscriminato di rifiuti». A buon intenditor…