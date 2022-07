Rende, Riformisti all’attacco di Manna: «Colleziona sconfitte. Se ne vada»

L’affondo

RENDE «Manna super star! Giorni fa Sky tg24 ha dedicato un quarto d’ora alla Calabria che ha perso 104 milioni di euro del Pnrr da destinare all’ammodernamento delle reti idriche che, è il caso di dire, “fanno acqua da tutte le parti”». È quanto si legge in una nota del gruppo consiliare “Federazione Riformista” di Rende che aggiunge: «La Calabria è l’unica Regione del sud a non aver avuto un euro».

«Il presidente Occhiuto, intervistato dalla rete – denunciano i vertici del gruppo politico – ha spiegato che la responsabilità di questo flop è da ascrivere all’Autorità Idrica (AIC) presieduta appunto da Manna, per come da noi da tempo sostenuto. Ma non è la sola “medaglia” che brilla sul petto di Manna. Siamo invasi dai rifiuti e costretti a conferirli, con costi insostenibili, all’estero per mancanza di impianti».

«L’ATO Cosenza che dovrebbe realizzare l’ecodistretto ha in cassa 50 milioni di euro – segnalano – ma non riesce a fare un bel niente. Il suo presidente se ne lava le mani e scrive lettere a tutti invece di agire. Indovinate un pò da chi è presieduta l’ATO Cosenza? Dall’avvocato Manna».

«Ultimamente, il medagliere di Marcello Manna si è arricchito di un altro pezzo – concludono -. Sui fondi Pnrr per la Cultura, il comune di Rende non ha ottenuto nulla. Zero euro per cinema, teatro, musei, chiese, torri, campanili e borghi per la rigenerazione economica e culturale. Sul petto della giacca di ordinanza ci sono così tante medaglie da dover chiamare con urgenza il sarto per i necessari rinforzi. Ci chiediamo? Ma cosa aspetta per andarsene?».