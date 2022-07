A Reggio il top del mondo del calcio per il premio “Oreste Granillo”

la kermesse

REGGIO CALABRIA Per il premio “Oreste Granillo” arriveranno a Reggio Calabria due “numeri uno” del calcio Italiano. Il premio, ideato dal giornalista Maurizio Insardà, è giunto alla quarta edizione. La kermesse è stata presentata in conferenza stampa alla marina di Porto Bolaro. Al tavolo dei relatori, assieme a Maurizio Insardà, anche Maria Stella Granillo, figlia dell’indimenticabile presidente amaranto; Maurizio Condipodero, presidente regionale del Coni Calabria; Saverio Mirarchi, presidente della Figc Calabria; Franco Iacopino, dirigente storico della Reggina, e Rocco Musolino, presidente dell’Ussi Calabria.

Dopo i saluti di Insardà e Maria Stella Granillo il giornalista ha ricordato il programma del premio; poi tutti i presenti hanno rievocato la straordinaria figura di Oreste Granillo, grande dirigente sportivo, ma anche uomo impegnato in politica, giornalista ed ex presidente della Reggina.

Per la quarta edizione, con Italo Cucci come sempre al coordinamento e la conduzione di Chiara Giuffrida, vi sarà la partecipazione di Matteo Mammì, Ceo di Helbiz Media e soprattutto la presenza come ospiti della serata – e quindi premiati – del presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, e di Gabriele Gravina, presidente della Figc. L’appuntamento per l’evento è fissato per lunedì 25 luglio alle 19 all’Hotel Altafiumara.