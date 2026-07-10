Ztl a Cosenza: dall’11 luglio in funzione i varchi elettronici per il controllo automatico degli accessi
Ecco le strade del centro interessate
COSENZA Il Settore 9 – Viabilità, Trasporti e Mobilità informa la cittadinanza che, a decorrere da domani, sabato 11 luglio 2026, entrerà ufficialmente in esercizio il sistema di controllo elettronico degli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) cittadine.
La decisione fa seguito alla conclusione positiva del periodo di pre-esercizio durante il quale è stata verificata l’efficienza degli impianti, la piena funzionalità del sistema e l’adeguata percezione della segnaletica da parte degli utenti della strada.
L’attivazione definitiva dei varchi elettronici è stata autorizzata dai competenti organi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rappresenta un ulteriore passo nelle politiche comunali finalizzate a migliorare la mobilità urbana, ridurre la congestione del traffico, tutelare l’ambiente e incrementare i livelli di sicurezza e vivibilità del centro cittadino.
Ecco le strade interessate
Dal giorno 11 luglio 2026, il sistema rileverà automaticamente gli accessi non autorizzati nelle seguenti Zone a Traffico Limitato:
piazza Bilotti (ingresso da via Quintieri).
via Brenta;
via M. Ciaccio;
via Livenza;
via Daua Parma;
via Adua;
via Don Minzoni;
via A. Scola;
via Molinella, nel tratto compreso tra via Luigi Maria Greco e Corso Mazzini;
via A. Veltri;
piazza Bilotti (ingresso da via Luigi Maria Greco);
piazza Bilotti (ingresso da via Quintieri).