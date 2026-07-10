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Report, la decisione della Rai: sospese le repliche estive
Confermata la nuova stagione
Pubblicato il: 10/07/2026 – 17:51
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ROMA «In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci», la Direzione Approfondimento della Rai «ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico». Lo annuncia l’azienda in una nota. «Resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre», conclude la nota.
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