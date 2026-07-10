Nasce “VisitCosenza.com”, il nuovo progetto per valorizzare il territorio

turismo

COSENZA Un nuovo strumento digitale pensato per promuovere il patrimonio culturale, turistico ed economico del territorio cosentino. Martedì 14 luglio 2026, alle ore 18, presso il Seminario dell’Eparchia di Lungro, in Via Paparelle 16 a Cosenza, si terrà la presentazione ufficiale di VisitCosenza.com, il progetto sviluppato dall’Associazione Pro Loco Cosenza 2.0 APS con l’obiettivo di creare un sistema turistico integrato al servizio della provincia.

L’iniziativa nasce dalla volontà di coniugare innovazione, promozione territoriale e collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori locali, attraverso una piattaforma digitale capace di valorizzare le eccellenze del territorio e offrire nuovi strumenti di promozione.

VisitCosenza.com punta infatti a digitalizzare itinerari e servizi turistici, mettendo a disposizione dei partner una serie di strumenti dedicati, tra cui tour virtuali, schede descrittive bilingue e kit promozionali per le attività aderenti, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità delle realtà locali e favorire un’offerta turistica moderna, accessibile e coordinata.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del Protopresbitero Papàs Pietro Lanza, parroco del Santissimo Salvatore e Protosincello dell’Eparchia di Lungro. Sono inoltre attesi ulteriori rappresentanti delle istituzioni per i saluti ufficiali. Seguiranno gli interventi di: Filippo Capellupo, Presidente Regionale UNPLI Calabria; Antonello Gosso La Valle, Presidente Provinciale UNPLI Cosenza; Mauro Porto, Presidente dell’Associazione Pro Loco Cosenza 2.0 APS.

A conclusione della presentazione, i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a una visita guidata della Chiesa Arbëreshe del Santissimo Salvatore, uno dei luoghi di maggiore interesse storico e religioso della città, a testimonianza del legame tra il progetto e la valorizzazione del patrimonio culturale identitario del territorio.





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