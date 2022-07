Gratteri: «La mafia esiste perché interagisce con la società»

La riflessione

MARSALA «Le mafie si evolvono, mutano, cambiano per un fattore sociale. Esistono perché interagiscono con la società, altrimenti sarebbero criminalità organizzate, ma non mafie. Esistono perché la classe dirigente ha pensato di usarla, ma nella realtà non ha fatto altro che nutrirla, dandogli legittimazione». Lo ha dichiarato il magistrato Nicola Gratteri, a Marsala, in occasione della presentazione del libro “Complici e colpevoli. Come il nord ha aperto le porte alla ‘Ndrangheta”, scritto a quattro mani con Antonio Nicaso. «L’antimafia è fare e non parlare – ha aggiunto – aiutare i bambini alla lettura e all’istruzione». E sul trentennale delle Stragi in Sicilia ha continuato: «È cambiata la consapevolezza che la mafia non conviene da parte di persone normali, da parte di chi non ha il potere. Chi detiene un certo potere pensa che con le mafie si deve convivere».