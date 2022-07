Grave carenza di organico all’Agenzia delle Dogane a Catanzaro, assemblea dei lavoratori e dei sindacati

la vertenza

CATANZARO “Negli dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catanzaro, si è svolta l’assemblea dei lavoratori per discutere le problematiche inerenti la grave carenza di organico a seguito dei pensionamenti che sta determinando una cronica sofferenza e criticità in tutte le attività dell’ufficio”. Lo rendono noto le segreterie territoriali della Fp Cgil (Rotella), della Cisl Fp (Ripepe) e della UilPa (Laria). “Nel corso dell’assemblea – proseguono i sindacati – i dipendenti hanno evidenziato che il carico di lavoro, dipendente dalla gestione di ben tre province, non garantisce una piena funzionalità, efficienza e ottimizzazione dei servizi assegnati. Altro tema trattato è stata la condizione dell’attuale sede degli uffici non più accettabile sotto ogni punto di vista soprattutto alla luce della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Sul punto l’assemblea, nella sua interezza, si è determinata nel mettere in campo ogni iniziativa atta a fare in modo che, nelle more del trasferimento presso la nuova sede (ex uffici Aci), che purtroppo non è di immediata realizzazione, l’attuale Dirigenza renda più idonea l’attuale sede. A questo punto – concludono Fp Cgil, Cisl Fp e UilPa – le organizzazioni sindacali intervenute si faranno portavoce, con i vertici centrali, a richiedere, come nel passato, l’implementazione di nuovo personale attraverso assunzioni mirate verso la sede di Catanzaro tramite i prossimi concorsi e le procedure di mobilità intercompartimentali”.