Sellia è Comune record in Italia per finanziamenti ottenuti da inizio 2022

La sorpresa

SELLIA Il comune di Sellia, il borgo incastonato nelle colline della Presila catanzarese, non è nuovo ai record e agli onori delle cronache in positivo. Il comune aveva già conquistato l’attenzione nazionale negli anni scorsi per il primato di ospitare ben 8 musei, uno ogni 63,5 abitanti. Ma basta guardare i risultati ottenuti in termini di finanziamenti, da gennaio ad oggi, che Sellia segna un altro primato per quanto riguarda le risorse ottenute grazie alla programmazione di qualità.

Da gennaio a giugno, infatti, sono stati valutati positivamente quattro progetti che hanno assicurato a Sellia quattro importanti finanziamenti per un totale di 4 milioni 127 mila euro di finanziamenti europei veicolati da diversi ministri: Fondo Coesione e Sviluppo, Dipartimento Programmazione Presidenza Consiglio Ministri, Finanziamento Opere Strategiche per 450 mila euro per ammodernamento depuratori); Dipartimento Sport Presidenza Consiglio Dei Ministri, 700 mila euro Bando Sport e Periferie per ammodernamento strutture sportive; Ministero Per il Sud, Contratto Istituzionale di Sviluppo, Finanziamento Interventi Turismo e Ambiente, 1 milione 377 mila euro; Ministero Cultura, Bandi Borghi, un milione e 6 mila euro per Rigenerare il Borgo di Sellia.

«Siamo l’unico comune in Italia – afferma soddisfatto il sindaco Davide Zicchinella – che è riuscito a ottenere queste risorse, parliamo di circa 30mila euro ad abitante un record di finanziamenti per un comune piccolo come il nostro. Calamitare risorse significa avere gli strumenti che gli Enti locali, viste le difficoltà economiche che segnano le finanze pubbliche da decenni, non possono sempre avere a disposizione per garantire servizi, tanti e di qualità, andando oltre l’ordinario. Una buona amministrazione passa anche, e specialmente, da una buona gestione dei servizi. Ma anche dal sogno di essere un borgo accogliente e innovativo. E Sellia questo lo è da tempo perché nel borgo batte un grande cuore, la sua comunità che ci crede».