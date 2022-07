La denuncia

ISOLA CAPO RIZZUTO «Le critiche e le polemiche dei cittadini e delle parti politiche, anche se a volte ingiuste, si sopportano. Ma queste scene sono difficili da tollerare». Commenta così il sindaco Maria Grazia Vittimberga il deprecabile atto vandalico compiuto l’altra notte sulla spiaggia Selene dove ignoti hanno distrutto la scaletta e la passerella per l’accesso al mare dei disabili.

«Questo è l’ultimo – commenta il sindaco – di una serie di atti vandalici che il territorio sta subendo in questo periodo. Se non si ha rispetto delle cose comuni ed in particolare di questi servizi che faticosamente stiamo mettendo a disposizione dei cittadini più fragili, allora siamo proprio messi male. Qualsiasi sforzo farà l’amministrazione, sarà sprecato. Povera Isola Capo Rizzuto».

Operai ripristinano rampa

«Questa mattina all’alba – informa sempre il sindaco – gli operai del comune hanno ripristinato la passerella distrutta ieri notte, per dare a tutti già da oggi la possibilità di scendere al mare. Faccio un appello a tutti: tuteliamo i beni comuni, le discese al mare, le strade, i parchi giochi, i giardini. Solo così possiamo crescere come comunità.