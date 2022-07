Giovane morto all’ospedale di Polistena, Tripodi: «Non si può reggere senza una rianimazione funzionante»

l’appello

POLISTENA «La tragica notizia della morte di un giovane di 21 anni ha scosso tutti noi. Indipendentemente dai fatti dolorosi e dalle responsabilità che devono essere accertate, è da giorni che chiediamo la riapertura del reparto di anestesia rianimazione senza il quale si rischia di non poter trattare i pazienti in condizione critica come probabilmente lo è stato il povero ragazzo». Così il sindaco di Polistena Michele Tripodi, dopo la notizia della morte del giovane Marco Salvatore Gervaso, deceduto all’ospedale di Polistena dove era stato ricoverato, e del successivo avvio di una indagine interna «finalizzata ad accertare gli aspetti sanitari del caso».

«L’ospedale non può morire nel silenzio generale di politica e istituzioni»

«Esprimo sentite condoglianze e profonda solidarietà alla famiglia. Tutto quello che si deve fare ora – afferma Tripodi – non servirà a restituire alla vita un giovane ma ad evitare che simili tragedie si possano solo immaginare e ripetere. Il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e la Commissaria Asp Lucia Di Furia devono intervenire subito. La sanità pubblica serve per mettere al sicuro le persone non per metterle in pericolo. Mi rivolgo a S.E. il Prefetto perché un ospedale spoke coma quello di Polistena non può reggere senza una rianimazione funzionante. L’ospedale di Polistena non può morire così nel silenzio generale di politica e istituzioni, né può lasciar morire nell’indifferenza di chi dovrebbe occuparsi di garantire esclusivamente servizi minimi ed adeguati. Tutto questo non è giusto, non è onesto».