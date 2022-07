Ventunenne muore in ospedale a Polistena, avviata indagine interna

Il caso

POLISTENA «In seguito al decesso di un ragazzo di 21 anni presso il Polo Ospedaliero di Polistena, il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, ha avviato una verifica interna finalizzata ad accertare gli aspetti sanitari del caso». È quanto annuncia in una nota il portavoce del Governatore nonché commissario alla Sanità calabrese Roberto Occhiuto.



La vicenda

La vicenda si riferisce al giovane Marco Salvatore Gervaso, deceduto ieri sera all’ospedale di Polistena dove era stato ricoverato. Il 21enne era stato trasportato nel nosocomio della cittadina reggina perché aveva ingerito alcuni farmaci. Secondo la denuncia del padre, il giovane sarebbe rimasto per due giorni nell’ospedale senza le dovute cure e senza alcuna valutazione dell’opportunità di trasportare il 21enne in un’altra struttura. Così dopo due giorni di agonia, il giovane si è spento.

Ora l’ispezione interna disposta dall’Asp reggina per comprendere cosa sia realmente successo a Polistena.