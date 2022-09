Il maltempo spazza via l’estate in Calabria: burrasche e forte vento nell’area nord e centrale della regione – FOTO E VIDEO

il fatto

LAMEZIA TERME Forti temporali, venti di burrasca, temperature in drastico calo, allagamenti e disagi. Dopo il gran caldo arriva l’autunno in Calabria, questa mattina sferzata dalla prima ondata di maltempo stagionale, peraltro previsto. Non si segnalano al momento situazioni drammatiche, ma soprattutto la parte nord e centrale della Regione sono state questa mattina colpite da violente precipitazioni. In particolare la dorsale tirrenica, con fortissimi temporali sulla costa cosentina e a Lamezia Terme: nella città della piana la fortissima pioggia e il fortissimo vento hanno anche abbattuto diversi alberi caduti sulla strada, e questo ha provocato enormi disagi alla circolazione. Inoltre le squadra del distaccamento di Lamezia Terme e della Sede Centrale con supporto di autoscala sono entrate in azione nella città. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco sono stati 10 circa gli interventi. Da segnalare in via Miceli dove a causa del forte vento, il alcuni pannelli fotovoltaici si sono staccati dal tetto di una copertura di uno stabile.

Anche a Cosenza temporali sostenuti. Nel Catanzarese forte vento e pioggia battente nel capoluogo e sulla costa jonica, in particolare a Sellia Marina, dove si registrano strade allegate e disagi.







Tromba d’aria a Tortora

La vettura danneggiata dal vento a Tortora

Una violenta tromba d’aria ha investito, nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15,30, l’alto Tirreno Cosentino, sul quale vige da ieri lo stato d’allerta meteo arancione. Il forte vento ha sradicato diversi alberi. I danni maggiori si sono registrati a Tortora, sul lungomare, dove una struttura balneare è stata rasa al suolo. Danni hanno subito un’area adibita a parco giochi e alcune auto parcheggiate su cui sono caduti pali della luce. Non si ha al momento notizia di problemi per l’incolumita’ delle persone.