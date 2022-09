Callipo: «La ‘ndrangheta è la nuova Cassa per il Mezzogiorno»

l’allarme

ROMA «La criminalità organizzata è la nuova Cassa per il Mezzogiorno». Lo dice, intervistato dal Fatto Quotidiano, l’imprenditore Pippo Callipo, che nonostante la crisi e le difficoltà per la sua azienda nel portare avanti la produzione «un imprenditore che ha la fortuna di avere la possibilità di resistere» a differenza di colleghi che «hanno l’acqua alla gola. «La ‘ndrangheta farà una mattanza. Non solo in Calabria. Hanno le tasche gonfie di euro, e questo è il momento migliore per fare incetta. Compreranno ogni cosa – avverte Callipo – a prezzi di saldo. Tra l’altro hanno bisogno di investire».