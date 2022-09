Dall’ulivo alla zucchina, al kiwi: l’ultracentenaria storia dell’azienda Cordopatri

Coltiviamo capolavori

LAMEZIA TERME “Coltiviamo capolavori”, l’approfondimento di Confagricoltura, che andrà in onda questa sera alle 21 su L’altro Corriere Tv (canale 75), punterà i riflettori sull’azienda Cordopatri di Taurianova. L’ospite di Saveria Sesto sarà Francesco Cordopatri, titolare dell’azienda, 35 anni, laurea in agraria e tanta passione per l’innovazione e la sperimentazione. Racconterà la storia dell’azienda che affonda le sue radici nella piana di Gioia Tauro sin dal 1200.

«Raccolgo il testimone di una tradizione agricola – spiegherà Francesco Cordopatri nelle battute iniziali della trasmissione – che stiamo provando a trasformare in attualità e quindi in futuro».

L’azienda si estende su 150 ettari, nel cuore della Piana. «L’olivo è la coltura principe ed i nostri ulivi rientrano in quella ondata di olivicoltura che ha preso forma a fine ‘800. In più c’è qualche esemplare che risale a periodi antecedenti di cui ritroviamo testimonianze anche nei documenti: alcuni di questi – dirà Cordopatri – risalgono alla fine del ‘600».

L’azienda si dedica anche all’agrumicoltura, alla coltivazione di arance e clementine. «Produciamo le varietà di arance moro e navel e poi le clementine. I pezzi pregiati finiscono nei mercati del fresco, le parti sottocalibro sono invece utilizzate nella trasformazione e nella produzione di succhi biologici». Non mancano però «i limoni, la zagara bianca, una varietà che si coltiva molto bene sotto gli ulivi».

«Tra le colture che stanno offrendo maggiori soddisfazioni sui mercati ci sono i kiwi – è un altro passaggio di Cordopatri della trasmissione di questa sera –. Importato in questi territori tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80, il frutto si è radicato nella Piana tanto da renderla protagonista dei mercati nazionali. Da qualche tempo abbiamo iniziato a coltivare anche il kiwi a polpa gialla, che è venduto sui mercati a più del doppio del kiwi verde».

«E per differenziarci ­– sottolineerà Francesco Cordopatri – abbiamo introdotto in azienda la coltura della zucchina centenaria che non è un prodotto autoctono, seppur lo sia diventato nei secoli. La zucchina, per le sue caratteristiche nutraceutiche è consigliata in molte diete, ha un apporto contenuto di calorie, viene quasi utilizzato come farmaco alimentare».

Cordopatri nel corso della trasmissione illustrerà anche gli aspetti sperimentali dell’azienda ed «il progetto di filiale pensato per fare rete nel territorio, inteso come principale leva per lo sviluppo dell’agricoltura».