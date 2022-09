Catanzaro, «il ponte della Fiumarella si farà. La Regione ha finanziato l’opera e altri interventi»

i lavori

CATANZARO «La Regione Calabria ha definitivamente finanziato una serie di importanti interventi per la città di Catanzaro. Nelle settimane scorse si è infatti provveduto alla riprogrammazione di risorse del Piano Sviluppo e Coesione che si traducono in uno stanziamento di circa 8 milioni e 400 mila euro per la riqualificazione urbana e interventi di miglioramento della mobilità destinati al Capoluogo. Molto avanzata è la pratica, da circa 4 milioni e 300 mila euro, che prevede il restyling del ponte sulla Fiumarella e include una serie di interventi tesi a rendere più funzionale l’intera viabilità fra Lido e Giovino. Un investimento che da un lato renderà più estetico e gradevole quel tratto del lungomare del quartiere marinaro e dall’altro aumenterà la sicurezza della mobilità in uno dei luoghi più frequentati della città». Ne danno notizia i gruppi di Alleanza per Catanzaro e Prima l’Italia, che proseguono: «Con le altre risorse rese disponibili dalla Cittadella, a seguito di recenti delibere della Giunta (la n. 239 e la n.396), si sbloccheranno altre opere di riqualificazione della zona Sud della città. In particolare, sono previste: la sistemazione delle strade del Corvo, dell’Aranceto, di Fortuna, di Pistoia e di via Sardegna a cui si aggiunge la realizzazione di alcune rotatorie. Un finanziamento divenuto possibile grazie all’apporto del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che da tempo segue il dossier. Misure concrete – sottolineano i due gruppi – di cui la città potrà beneficiare e occasioni irripetibili da non lasciarsi sfuggire. Tocca adesso all’Amministrazione comunale procedere speditamente affinché gli stanziamenti si convertano quanto prima in opere utili per il capoluogo. Naturalmente – concludono Alleanza per Catanzaro e Prima l’Italia – vigileremo sull’avanzamento delle procedure di modo da non vanificare gli sforzi compiuti a livello regionale nell’interesse dei cittadini catanzaresi».