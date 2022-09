Giustizia, tre magistrati calabresi eletti nel nuovo Consiglio superiore della magistratura

csm

Tre magistrati calabresi eletti nel nuovo Csm. Si tratta di Francesca Abenavoli, Maria Vittoria Marchianò e Antonino Laganà. Francesca Abenavoli, 51 anni, Gip del Tribunale di Torino, è risultata eletta componente togato: originaria di Reggio Calabria, figlia dell’ avvocato Aldo Raffaello Abenavoli, era candidata nel collegio 1, nord Italia, per la sezione “giudicanti”, nella lista “Area”. In magistratura da circa 25 anni, Francesca Abenavoli è sposata con tre figli. La Marchianò, originaria di San Demetrio Corone, presidente del tribunale di Crotone, era candidata nelle liste, sezione ‘giudicanti’, con Magistratura Indipendente. Antonino Laganà (giudice in corte d’Appello a Reggio Calabria, è stato eletto sempre per la sezione “giudicanti”, era candidato con Unicost.