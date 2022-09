L’iniziativa

CATANZARO «Stasera, 23/9, in occasione della Giornata internazionale delle lingue dei segni, la Cittadella è illuminata di blu. La Regione Calabria è al fianco delle comunità sorde per l’uguaglianza e i diritti umani e per il riconoscimento delle lingue dei segni nazionali. Insieme, si può!». Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.