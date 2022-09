Politiche, la domenica dei big calabresi: Occhiuto e Irto hanno già votato

il giorno delle elezioni

Big della politica calabrese al voto questa mattina per le elezioni politiche. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto,di Forza Italia, ha votato a Cosenza, intorno a mezzogiorno, alla sezione allestita alla scuola elementare Alvaro. Anche il segretario regionale del Pd, Nicola Irto, candidato capolista al Senato per i democrat, ha votato in un seggio allestito in una scuola di Reggio Calabria.

I big calabresi hanno poi affidato ai social, in particolare a facebook, le loro riflessioni: Occhiuto ha scritto di aver votato, aggiungendo “fatelo anche voi”. Irto ha scritto di aver votato “per la democrazia, per la mia terra, per l’Italia. Buon voto”. “Io il mio dovere l’ho fatto, e con grande gioia! Ora tocca a voi cogliere l’opportunità di cambiare, andando al seggio per votare”, ha scritto sempre su facebook l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria, Tilde Minasi, candidata per la Lega al Senato. Il senatore e coordinatore regionale di Italia Viva in Calabria, Ernesto Magorno, candidato alla Camera per il Terzo Polo, a sua volta ha postato: “Votare è sempre una festa, è il momento più alto della democrazia. Ed è più bello esercitare questo dovere insieme a mia madre, faro del mio agire”.