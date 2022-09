Sila, ritrovato dai carabinieri l’anziano disperso in cerca di funghi: sta bene

il lieto fine

COSENZA E’ stato ritrovato dai carabinieri in buone condizioni, G. B., l’82enne disperso da ieri pomeriggio nei boschi della Sila in cerca di funghi. Lo riferisce il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria. Alle ricerche dell’anziano hanno partecipato i tecnici delle Stazioni Alpine Sila Camigliatello e Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, una unità cinofila da superficie del Soccorso Alpino, i Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cosenza, i carabinieri forestali di Camigliatello Silano, i vigili del fuoco. L’82enne, una volta recuperato, è stato affidato al 118 per i controlli del caso.