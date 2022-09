Bruno Bossio: «Il Pd non sfonda, al Sud il nostro spazio è occupato da M5S»

il commento

LAMEZIA TERME «Il dato del Pd è di non sfondamento, ma questo è un problema che – lo vedremo con i dati regionali – nasce soprattutto al Sud, perché il voto del Sud è stato occupato dal Movimento 5 Stelle». Così la parlamentare uscente del Pd Enza Bruno Bossio, in collegamento con lo speciale elezioni de “L’altra Politica” in onda su “L’altro Corriere Tv” (canale 75). La Bruno Bossio riferisce che «non si può rimpiangere il campo largo perché il modo con cui le cose sono precipitare non poteva farci alleare più con il M5S che ha fatto cadere il governo Draghi». Quindi commenta anche il successo del centrodestra, nel quale – spiega la parlamentare uscente del Pd «- la somma non cambia il totale, nel senso che Fratelli d’Italia recupera nei confronti di Lega e di Forza Italia e sicuramente c’è un riequilibrio all’interno di questo schieramento». Per la Bruno Bossio «il vero motivo di amarezza è che non vince l’Agenda Draghi e questo mi terrorizza per il futuro perché avremo un futuro di lacrime e sangue che sarà governato da forze che ritengo inadeguate».