Crotone, M5S primo partito. Il Pd continua ad arretrare

l’analisi

CROTONE Se ci si limita a guardare le preferenze di chi è andato a votare, il primo partito a Crotone è il Movimento 5 stelle, ma a vincere è stato l’astensionismo. Nella città pitagorica ha votato il 48,58%, quasi il 13% in meno rispetto alle elezioni del 2018, quando votò il 61,23%. Il comune del Crotonese con la percentuale più alta di votanti è risultato San Mauro Marchesato con il 56,31%, poco meno di tre punti percentuali rispetto al 2018 quando votò il 59,91%. Il dato più basso si è avuto a Belvedere Spinello con il 37,24% di votanti, più del 17% in meno rispetto al 2018, quanto votò il 54,78%. Non ci sono grosse differenze tra il voto del Senato e della Camera, se non in alcuni comuni dove c’erano candidati locali.

Il partito più votato è stato, quindi, il M5s che a Crotone, nel collegio uninominale della Camera, ha ottenuto il 42,28% pari a 9.108 voti. Nella città pitagorica il M5s ha battuto anche la corazzata del centrodestra, che ha conquistato solo il 32,23% (Fratelli d’Italia 15,32%, Forza Italia 11,76%, Lega 4,35% e Noi democratici 0,98%). Il Partito democratico conferma sostanzialmente il dato del 2018: ha conquistato 2.176 voti (10,43%). Il Pd paga lo scotto delle divisioni interne e il poco appeal che ha ormai con la popolazione della città pitagorica. In termini percentuali è il quarto partito: prima dei dem ci sono Ms5, FdI e FI. Evidentemente negli ultimi anni non è riuscito a costruire il progetto per il rilancio della città e la classe dirigente non ha saputo parlare al cuore degli elettori. Nei comuni più popolosi del territorio provinciale fa riflettere il risultato di Isola Capo Rizzuto, dove c’è una netta differenza tra il risultato della Camera e quello del Senato probabilmente perché al Senato (collegio plurinominale) c’era la candidata locale Carolina Girasole, secondo posto nella lista del Pd) il primo partito è stato il M5s con il 30,42% (1568 voti), la coalizione del centrodestra ha, però, ottenuto il 40,10% (FI 19,41%, FdI 13,80%, Lega 6,75% e Noi moderati 0,22%).

Il Pd risulta essere il secondo partito con il 18,39% (938 voti). Alla Camera i numeri sono, però, diversi: il primo partito resta Ms5 con il 32,81% (più di due punti in più del Senato), la coalizione più votata è stata quella del centrodestra 43,06% tre punti in più del Senato e il Pd si ferma al quarto posto, con il 12,81% (quasi sei punti in meno del Senato), preceduto nei consensi da FI (20,61%), FdI (15,16%). Altra anomalia nei dati si è avuta a Cotronei, dove nel collegio plurinominale del Pd alla Camera c’era Nico Stumpo, originario del centro presilano del Crotonese. A Cotrone il partito più votato al collegio uninominale della Camera è stato il M5s, che ha conquistato il 33,91%, la coalizione del centrodestra il 37,92% (FdI 20,73%, FI 12,98%, Lega 4,20% e Noi moderati 0,05%) e il Pd ha avuto il 19,86% (secondo partito). Al Senato, invece, il M5s ha conquistato il 34,36%, la coalizione di centrodestra il 40,66% (FdI 19,95%, FI 16,64%, Lega 4,07% e Noi moderati 0,11), mentre il Pd è sceso al 17,67% (rispetto alla Camera ha perso più del 2%). Il risultato migliore, in tutto il territorio provinciale, è stato, quindi, ottenuto dal M5s, che ha staccato tutti (la differenza percentuale con i gli altri singoli partiti è davvero importante). Non è andata male anche per FI che ha ottenuto buone percentuali in tutto il territorio, mentre la Lega è scesa ai minimi storici da quando c’è Salvini e risultati dicono che il Pd non è più il partito di riferimento dell’elettorato del Crotonese. (redazione@corrierecal.it)