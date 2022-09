Il nipote di Rino Gaetano contro l’uso “politico” delle canzoni: «Non usatele più»

lo sfogo

CROTONE Giorgia Meloni incontra gli elettori. La leader di Fdi, partito più votato dagli italiani, concede sorrisi ed espone un cartello con scritto “Grazie Italia”. E’ notte, il risultato è ormai consolidato e Meloni sulle note di “A mano a mano” di Rino Gaetano festeggia il trionfo sugli avversari. L’utilizzo del brano non piace alla famiglia del cantautore crotonese. Il nipote Alessandro si sfoga su Facebook. «Ennesima e doverosa precisazione: la famiglia Gaetano si dissocia da qualsiasi utilizzo ed abuso della persona di Rino e delle attività svolte a suo nome, nell’ambito del Rino Gaetano Day, che sia destinato a fini politici e propagandistici». «Non è una questione di destra e sinistra» – dice a Repubblica – «È un problema di uso strumentale dell’amore che la gente ha per questo straordinario artista». «Avremmo detto lo stesso se ad appropriarsene fosse stata la sinistra. E questo nonostante Rino appartenesse a quello schieramento politico, iscritto al partito. A lui, in fin dei conti, la cosa che interessava era che dalla politica venisse fuori qualcosa di buono per il popolo. E questo con i politici di oggi non succede, quindi sarebbe carino che la smettessero di usare le sue canzoni».