La Calabria ultima roccaforte di Forza Italia. E Occhiuto supera il “tagliando”

il risultato

CATANZARO La Calabria resta sostanzialmente l’ultima “roccaforte” di Forza Italia nel paese. È uno dei dati che emergono dallo spoglio delle elezioni politiche, che vedono gli azzurri calabresi registrare una performance di gran lunga superiore a quella ottenuta nel resto d’Italia. Forte anche dell’impegno diretto del governatore Roberto Occhiuto, fino a qualche mese fa capogruppo forzista alla Camera, Forza Italia in Calabria veleggia oltre il 15% (oltre il 16% al Senato), in pratica quasi il doppio della percentuale media nazionale (con punte di eccellenza in provincia di Vibo Valentia e Reggio Calabria). Un dato che in realtà rasserena il governatore nella tenuta degli assetti della maggioranza di centrodestra alla Regione. Tra i parlamentari uscenti, vengono riconfermati tra gli altri il coordinatore regionale del partito Giuseppe Mangialavori, capolista alla Camera, e il deputato Francesco Cannizzaro. tra le new entry c’è Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e fratello del governatore Roberto, eletto come capolista al Senato. «Il partito non solo è vivo ma sta benissimo», dice Mangialavori ai nostri microfoni. «E dimostra che il nostro governo regionale va bene, il presidente Occhiuto si è battuto come un leone».