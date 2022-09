San Sostene, incendio distrugge parzialmente una villetta – FOTO

La vicenda

SAN SOSTENE Una villetta è andata parzialmente distrutta per un incendio scoppiato a San Sostene. Il rogo ha interessato l’immobile in via Lungomare che si sviluppa su unico livello con struttura in laterizi e copertura in legno lamellare. L’incendio ha completamente distrutto il locale cucina e la veranda. Danni da annerimento delle pareti dovuto al fumo denso originatosi dalla combustione nei rimanenti locali. A lanciare l’allarme il proprietario della villetta che al suo rientrato ha scoperto il rogo. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale con supporto di autobotte della sede centrale.

Sono in corso accertamenti per scoprire l’origine del rogo, l’ipotesi accidentale, per gli inquirenti, è quella più accreditata. In azione anche i carabinieri che hanno avviato indagini per comprendere l’esatta dinamica di quanto avvenuto. La struttura in via precauzionale è da considerarsi inagibile sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.