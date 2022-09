Dramma a Crotone, 96enne investito ed ucciso da un’auto

La tragedia

CROTONE Un uomo di 96 anni è deceduto a Crotone dopo essere stato investito da un’automobile in viale Gramsci sul lungomare cittadino. La vittima e Francesco Ligorio, persona molto conosciuta a Crotone per via delle sue attività imprenditoriali nel settore dei supermercati. L’uomo stava attraversando la strada nei pressi del cimitero quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito da una vettura guidata da una donna di 58 anni, di Crotone.

La conducente dell’auto investitrice si è subito prodigata per soccorrere l’uomo che, trasportato in ambulanza al pronto soccorso, è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Gli agenti della polizia locale di Crotone stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per evidenziare eventuali responsabilità.