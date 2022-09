“Caro biglietti” treni in Calabria, ok in Giunta regionale alla delibera anti-aumenti

il caso

CATANZARO La giunta regionale riunitasi oggi ha approvato un delibera con la quale si dà mandato al Dipartimento Trasporti di verificare come sterilizzare o mitigare gli effetti delle nuove tariffe di Trenitalia che hanno comportato un aumento del costo dei biglietti e degli abbonamenti per i calabresi. Lo si apprende da fonti della Cittadella. La delibera era stata preannunciata ieri dal presidente della Regione Roberto Occhiuto che, alla luce delle lamentele di molti calabresi, aveva riferito che «quelli che hanno comprato gli abbonamenti saranno rimborsati, e quelli che li dovranno comprare li pagheranno – tra qualche giorno – senza aumenti», spiegando che «gli oneri, purtroppo, saranno a carico della Regione, perché la Regione nel 2019, quando non governavo io ma la sinistra, con una delibera di Oliverio, ha fatto un accordo capestro con Trenitalia, che stabiliva anche degli aumenti automatici». Oggi dunque il primo step della Giunta Occhiuto, alla cui seduta hanno preso parte tutti gli assessori compresi i due neo eletti al Parlamento, Tilde Minasi e Fausto Orsomarso.