il commento

COSENZA «Cari amici e amiche è stata una campagna elettorale faticosa ma piena di umanità e di passione politica. Voglio ringraziare di vero cuore i 65.705 elettori che mi hanno dato forza e che sento il dovere di non deludere. Occorre avere pazienza, io resto in campo perché un progetto alternativo di Calabria è possibile e non mi rassegno a logiche di clientele statali che condizionano i diritti dei cittadini. Oggi comincia una nuova storia da scrivere insieme». Così Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, candidato per il centrodestra nel collegio uninominale di Cosenza.