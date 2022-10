Caruso: «Anas ha riavviato le procedure per il completamento dei lavori della statale 283»

Infrastrutture

COSENZA «Apprendo con favore che le mie sollecitazioni sul ripristino definitivo della SS 283 indirizzate alla riapertura dell’importante arteria viaria hanno colto nel segno. La notizia è che l’Anas, finalmente, ha riavviato le procedure per il completamento dei lavori che, lo ribadisco, è necessario ultimare nel più breve tempo possibile attesa la chiusura della strada da oltre 2 anni». È quanto scrive su Facebook il sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

«Un periodo lunghissimo in cui immani sono stati i disagi per residenti, pendolari e turisti. Sulla problematica – conclude – rimarrò vigile per evitare ulteriori lungaggini e ritardi non più sopportabili»