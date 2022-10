London One Radio premia Bocelli con un’opera di Affidato

il riconoscimento

LONDRA Il 30 settembre 2022 è stato consegnato il primo “London ONE Radio Award” al tenore italiano di fama mondiale, Andrea Bocelli. Un premio ideato da London One Radio, la prima e unica radio italiana ufficiale nel Regno Unito con sede a Londra. Da anni l’emittente rappresenta un punto di riferimento per i tanti italiani che vivono e lavorano all’ombra dell’Union Jack. Quella del 30 settembre non è stata una data casuale, ma è coincisa con il concerto tenuto da Andrea Bocelli a Londra. Nella grande cornice della O2 Arena, poco prima dell’inizio del concerto, London One Radio ha potuto consegnare il premio realizzato dal maestro orafo Michele Affidato ad Andrea Bocelli. La scultura raffigura una nota musicale, al cui centro è stato inserito un disco con il logo di London ONE Radio, poggiata su una base in argento. Ancora una volta, il maestro orafo è stato coinvolto in un progetto che vuole dare rilievo ed importanza a quella che è la musica italiana nel mondo. Affidato, da anni realizza opere che vengono consegnate ai più grandi artisti italiani ed internazionali, non solo nel campo della musica, ma anche in quello del cinema e del teatro, dando vita a sculture uniche, che riescono a racchiudere l’innovazione della modernità con il fascino della tradizione. Nel corso dell’incontro, Bocelli ha tenuto a ringraziare gli organizzatori e chi ha dato forma alla scultura, dicendosi felicissimo di ricevere questo riconoscimento, salutando, poi, con affetto tutti gli italiani presenti a Londra e nell’intera Inghilterra. Le motivazioni del premio vanno ricercate nella prestigiosa carriera artistica di Bocelli, come ambasciatore della musica italiana nel mondo e nei tanti radio ascoltatori che, in quest’ultimo anno, hanno richiesto molti dei suoi brani. Un premio, che dopo questa sua prima edizione, ogni anno, sarà consegnato agli artisti italiani e internazionali più ascoltati su London ONE Radio e richiesti dagli ascoltatori.