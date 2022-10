Ospedale di Cosenza, il Cds sospende il concorso per dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia

la decisione

COSENZA Novità nella vicenda del concorso per due podisti da dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia dell’azienda ospedaliera di Cosenza. La riferisce in una nota lo studio legale Ciambrone-Mascaro & Partners. «Ieri – si legge nella nota – veniva depositata dal Tar Calabria l’ordinanza di rigetto della sospensiva invocata dalla candidata esclusa dal concorso e già oggi il Consiglio di Stato, sezione III, sospende il provvedimento impugnato, dalla dottoressa Tiziana Russo rappresentata dallo studio legale Ciambrone-Mascaro & Partners. Se il Tar Calabria, quindi, aveva respinto il ricorso cautelare oggi il Presidente del Consiglio di Stato lo accoglie emettendo un decreto cautelare e ritenendo quindi fondate, allo stato, le molteplici censure avanzate con l’appello cautelare che in via di urgenza era stato già notificato e depositato nella medesima giornata della pubblicazione del provvedimento dei giudici calabresi. Provvedimento del Tar Calabria quindi, allo stato, non condiviso dal Consiglio di Stato che – aggiunge lo studio legale Ciambrone-Mascaro & Partners- ha ritenuto di sospendere e fissare la camera di consiglio per il 27 ottobre 2022 nel contraddittorio fra le parti. L’importante provvedimento così statuisce: “…Considerato che l’interesse cautelare dell’appellante può essere soddisfatto obbligando l’amministrazione che intenda procedere – nel periodo che intercorre fra la data odierna e quella di celebrazione della camera di consiglio – ad assunzioni che incidano sulla posizione giuridica della stessa ad adottare misure amministrative o contrattuali che tutelino i ricorrenti in ipotesi di eventuale esito vittorioso della fase cautelare collegiale per cui si fissa la camera di consiglio del 27 ottobre 2022. Per questi motivi accoglie l’istanza nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato. Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 27 ottobre 2022”».