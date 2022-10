Incendio in una pizzeria a Catanzaro – FOTO

il rogo

CATANZARO Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro con il supporto di un’autobotte sono intervenute domenica mattina alle 6 circa in via degli Angioini, nel quartiere di Catanzaro Sala, per l’incendio di un’attività commerciale. Interessato dal rogo un locale adibito a pizzeria e rosticceria.

L’incendio ha coinvolto la zona riservata alla lavorazione degli alimenti e parte del locale riservato al pubblico. Le fiamme hanno danneggiato alcuni macchinari, l’impianto elettrico e annerimento delle pareti dovuto al fumo denso originatosi dalla combustione.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi delle fiamme verso i locali adiacenti. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio: al momento l’ipotesi accidentale è la più accreditata.