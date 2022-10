Aggredisce agenti a Vibo, immobilizzato con il taser

Intervento

VIBO VALENTIA Resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Con queste accuse i poliziotti della squadra volante di Vibo Valentia hanno tratto in arresto un uomo. Tutto è iniziato all’interno dei locali dell’ufficio immigrazione, l’uomo, senza un apparente motivo, si è scagliato contro il personale addetto al front office fortunatamente protetto da vetri anti effrazione, danneggiando inoltre, gli arredi presenti nella sala d’aspetto dell’ufficio.

La condotta del giovane, ormai fuori controllo, è proseguita con il lancio di alcuni oggetti contro i poliziotti della volante giunti in ausilio dei colleghi dell’ufficio immigrazione. L’uomo si è avvicinato pericolosamente a questi ultimi, rendendo cosi necessario l’utilizzo dell’arma a impulsi elettrici per contenere la condotta violenta del giovane esagitato, senza nessuna conseguenza per la sua salute e trarlo in arresto.