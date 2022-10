il caso

COSENZA Questa mattina, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno all’altezza di Torano, in provincia di Cosenza. Ancora sconosciuta la dinamica dell’accaduto. L’uomo pare si trovasse vicino al binario quando il treno in transito lo ha colpito. Non c’è stato nulla da fare, la vittima è morta sul colpo. Sul posto si sono recati i medici del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire quanto successo.