Legge Severino, Loizzo: «Spero venga abolita. Mina le garanzie costituzionali»

La posizione

COSENZA «Spero che il nuovo Parlamento voglia abolire la legge Severino che mina le garanzie costituzionali e che troppe volte ha punito ingiustamente amministratori locali e dirigenti pubblici». Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega che aggiunge: «La Lega e il partito radicale avevano promosso coraggiosamente un referendum che, purtroppo, non ha raggiunto il quorum».

«Dobbiamo conciliare le esigenze di giustizia – sostiene – con il rispetto della Costituzione che è la nostra bussola e che è, probabilmente, la più bella carta costitutiva esistente. Ci sono casi di sindaci sospesi e poi decaduti assolti in Cassazione e di dirigenti che sono dovuti rimanere senza incarico per anni per poi essere assolti».

«Penso che su questo principio di garanzia giuridica anche parte dell’opposizione potrà essere d’accordo – conclude Loizzo – e mi auguro che presto questa norma possa essere cancellata».