Cosenza, treno merci bloccato ferma la circolazione per quasi due ore

i disagi

COSENZA Un treno merci bloccato prima dell’ingresso della galleria che collega Paola e Cosenza. Conseguenza: treni cancellati, due ore di attesa e disagi per i pendolari e, in generale, i viaggiatori sulla tratta. La circolazione è stata sospesa per dalle 5.10 alle ore 6.41 quando il treno merci è stato trasportato nella stazione di Paola (con ritardo di 54′) consentendo la ripresa della circolazione fra Bivio Pantani e Paola.

Gli effetti per la circolazione sono stati i rallentamenti fino a 45 minuti per 3 regionali, 3 convogli limitati e altrettanti cancellati. Intanto sui social piovono lamentele: «Questo mese abbiamo pagato abbonamento maggiorato come se viaggiassimo in treno Frecciarossa da Bologna a Milano. E della annunciata delibera di rimborso e rimodulazione delle tariffe neanche l’ombra».