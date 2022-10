CALCIO

LAMEZIA TERME Poker secco dell’Fc Lamezia Terme che, dopo quasi 100 minuti di intensa battaglia agonistica con la Sancataldese, ottiene la quarta vittoria di fila in altrettante gare e continua a guidare la classifica, in compagnia della corazzata Catania (3-0 alla Vibonese). Forse la vittoria più sofferta finora del Lamezia che ha incontrato sulla sua strada una Sancataldese mai doma e che ha fatto la partita che doveva (e poteva) fare. Al cospetto dello spessore e della qualità della formazione lametina, quella allenata da Matteo Vullo (il papà Salvatore a lungo sui campi di serie A con Bologna, Samp e Torino oltre che allenatore in C tra le altre di Avellino, Stabia e Campobasso) ha messo in campo spirito di sacrificio, compattezza ed intraprendenza. Tutto ciò gli ha fruttato due gol, valsi sempre il vantaggio, contro un Lamezia che forse non si aspettava un avversario così quadrato.

Alla fine, ma proprio alla fine visto che si giocava il settimo minuto di recupero l’ultimo dato in aggiunta dall’attento arbitro romano, ha registrato il sempre più provvidenziale cross di Cunzi (si sta ormai specializzando negli ingressi decisivi negli ultimi minuti, stavolta al 23’ della ripresa) per la testa dell’arrembante Fangwa, subentrato da poco, che ha fatto letteralmente esplodere il D’Ippolito in un boato liberatorio per il 3-2 finale. Chi pensava che la Sancataldese, tre punti in altrettante gare finora, si presentasse dimessa a Lamezia ha fatto male i conti.

Imperniata su una arcigna disposizione difensiva ma con 3-4 elementi molto interessanti (gli under Cutrona e Oppizzi ed il ’92 Baglione in primis), la squadra di Vullo ha lottato con impeto dando filo da torcere ai lametini che hanno avuto il merito di averci creduto fino alla fine, in primis mister Novelli. Il tecnico campano ha chiuso la contesa con due attaccanti (Ferreira e Fangwa) e due esterni d’attacco (Addessi e Cunzi) che la dicono tutta sulla ‘mentalità’ sua e della squadra nel voler cercare sempre la vittoria. Certo, e lo abbiamo sottolineato in sala stampa allo stesso Novelli, squadre che giocheranno col coltello tra i denti – specie al D’Ippolito – adottando talvolta anche qualche trucco del mestiere (perdite di tempo in primis e sovente con tutti gli effettivi dietro la linea della palla) una squadra della bontà e delle ambizioni del Lamezia ‘deve’ metterlo in preventivo ed adottare ovviamente le opportune contromisure.

Passando al lato tecnico, per la quarta gara di fila il tecnico gialloblù cambia l’undici iniziale: rispetto ad Acireale dentro Tipaldi (per De Luca squalificato) all’esordio, quindi Borgia, Emmanouil, Ferreira ed Alma per Cristiani, Maimone, Fangwa e Addessi (e si rivede Miliziano in panchina dopo 3 tribune). E tutti rispondono presente.

La cronaca della partita



Pronti via e ci prova Borgia dalla distanza, alto. Poco dopo si lancia Alma sulla destra, cross teso e Silvestri mette fuori. Fase di stanca del match col Lamezia che ha il pallino del gioco e la Sancataldese però chiude tutti i varchi. Si arriva così al vantaggio siciliano: al quarto d’ora sugli sviluppi di un angolo di Baglione è Torregrossa a colpire di testa in mischia, bravo Mataloni a ribattere d’istinto ma la palla resta lì ed il più lesto è Oppizzi che realizza lo 0-1. Il Lamezia non si disunisce e perviene al pareggio due minuti dopo: punizione di Terranova da sinistra e di testa a centro area irrompe Cadili che mette sotto la traversa. 1-1. Al 22’ cross di Kanoute, testa di Ferreira e palla di poco alta. Per riempire il taccuino bisogna attendere altri 11 minuti: Ferreira se ne va sulla destra in contropiede, cross teso, interviene Terranova ma il tiro è rimpallato in angolo da un difensore. Squadre al riposo.

Ripresa con gli stessi effettivi ed il Lamezia sembra aumentare il ritmo per non continuare ad essere prevedibile come accaduto sovente nel primo tempo. Bravo Borgia (5’) sulla destra a vedere involarsi sul lato opposto Terranova, che entra in area sempre a contatto con un difensore, arrivato a tu per tu con Dolenti in uscita gli tira però addosso, ma occorre finalizzare prima. Altri 14 minuti ed ecco il nuovo vantaggio ospite con altro errore del Lamezia: punizione vicino all’angolo di Baglione che finta il cross e dà poco fuori il limite all’ottimo ed isolato Cutrona. Il classe 2004 non riesce però a tirare per un rimbalzo fasullo ma in qualche modo smarca in area D’Agosto. Anche lui si produce in un sinistro fortunoso che beffa Mataloni sul primo palo. Un gollonzo diciamo così.

1-2. Anche stavolta la reazione del Lamezia è immediata: tre minuti dopo Emmanouil dal fondo sinistra fa partire un cross teso, respinge in tuffo Dolenti ma proprio sui piedi di Borgia che appostato all’altezza del dischetto pareggia i conti e bravo a tenerla bassa. 2-2. Girandola di cambi.

Il Lamezia insiste. Ci prova Ferreira (34’) su punizione da fuori, mira sbagliata ma per poco non si trasforma in un assist per Silvestri che manca la deviazione d’un soffio. Il Lamezia attacca con i freschi subentrati, la Sancataldese alza il fortino. Cunzi (41’) ci prova su punizione dalla distanza, ma Dolenti vola all’incrocio in angolo. Nel terzo di recupero Ferreira sfiora di testa il palo su cross di Cadili. Il tempo scorre, il pubblico spinge. Minuto 52’: Cunzi lavora un buon pallone sulla sinistra e mette dentro, sul primo palo irrompe di testa come una furia Fangwa che sigla il 3-2 finale. Esultano tutti. Qualche secondo e si chiude il sipario.

A fine gara Novelli in sala stampa appare provato anche lui dalla contesa, fa un plauso ai suoi ed alla domanda se teme il Catania anche fuori dal campo per il blasone, sorride: «Temo solo la mia squadra, siamo ancora solo al 30% del nostro potenziale, quando raggiungeremo il massimo ce la giocheremo in campo con tutti, anche col Catania ma dovremo giocare sempre allo stesso modo, per vincere, contro tutte le squadre. Serve soprattutto spirito di appartenenza dei miei dentro e fuori del campo, come stanno avendo finora, perché rappresentiamo Lamezia e non possiamo sfigurare». E domenica si viaggia alla volta di Aversa.

Il tabellino

FC LAMEZIA TERME – SANCATALDESE 3-2

FC LAMEZIA T. (4-3-3): Mataloni; Kanoute Silvestri Cadili Tipaldi; Borgia (39’ st Fangwa) D.Maltese (23’st Cristiani) Emmanouil (39’st Maimone); Alma (23’ st Addessi) Ferreira Terranova (23’ st Cunzi). A disp.: Pasqua, Abatneh, Zulj, Miliziano. All. Novelli

SANCATALDESE (4-3-1-2): Dolenti; Oppizzi S.Maltese Di Marco Brumat; Cutrona (44’ st Patitucci) Calabrese Baglione; D’Agosto (29’st Taormina) Leonardi (11’st Apostolos); Torregrossa (25’ st Zerbo). A disp.: La Cagnina, Lo Porto, Castiglia, Garzia, Messina. All. Vullo

ARBITRO: Bocchini d Roma

Reti: 15’pt Oppizzi (S), 17’pt Cadili (LT); 19’st D’Agosto (S), 22’ Borgia (LT), 52’st Fangwa (LT).

Note: giornata soleggiata; spettatori 600 circa con rappresentanza ospite; Ammoniti: Maimone, Oppizzi, S.Maltese, Calabrese, Apostolos. Angoli 5-3. Recupero: 1’pt, 7’st.