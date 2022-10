Consorzi di Bonifica, Flai, Fai e Filbi approvano la piattaforma di rinnovo del contratto collettivo

La decisione

LAMEZIA TERME «Gli attivi unitari regionali di Flai Cgil, Fail Cisl e Filbi Uil Calabria questa mattina hanno approvato l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, condiviso dalle rispettive Federazioni nazionali lo scorso 22 luglio a Roma». Lo riporta una nota congiunta delle tre organizzazioni di categoria che rilevano come l’incontro si è svolto presso la sede dell’Usr Cisl Calabria a Lamezia Terme.

«I lavori sono stati coordinati dal segretario nazionale della Filbi Uil Gabriele De Gasperis – è detto – la relazione è stata effettuata dalla Segretaria Nazionale della Flai Cgil Tina Balì e i lavori sono stati conclusi dalla Segretaria Nazionale della Fai Cisl Raffaella Buonaguro. Numerosi gli interventi di tanti delegati del comparto che hanno apprezzato la piattaforma ed hanno tutti ribadito l’importanza dei Consorzi di bonifica, in una regione in cui l’agricoltura rappresenta una tradizionale e significativa fonte di reddito e occupazione, ma anche per le attività di tutela dell’ambiente e contrasto al dissesto idrogeologico che la bonifica assicura, in territorio morfologicamente fragile come la Calabria segnata dal perenne rischio di frane e alluvioni».

«L’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL della bonifica, dopo l’approvazione in ogni regione degli attivi unitari, sarà socializzata a Roma il prossimo 10 ottobre dalle Federazioni nazionali sindacali di categoria e a seguire inviata alle parti datoriali per l’avvio della fase di contrattazione».