Covid, in Calabria 933 nuovi casi e 3 decessi in un giorno. Tasso di positività al 22,51% – GRAFICO

il monitoraggio

CATANZARO Sono 933 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 22,51% (ieri era al 19,33%). Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registrano 3 decessi e 602 guariti. In Calabria sono ad oggi 40.908 i positivi. Aumentano i ricoveri in reparto (+11, in totale sono 136) e i ricoveri in terapia intensiva (+1, in totale sono 6).

Il bollettino della Regione

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 563877 (+933) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3817196 (+4.144).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2519 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2490 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 93656 (93274 guariti, 382 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 33261 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 33196 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 129687 (128375 guariti, 1312 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 426 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55521 (55255 guariti, 266 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2155 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2127 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 190470 (189612 guariti, 858 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 522 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 510 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48642 (48456 guariti, 186 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 395 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.