I Consorzi Fichi di Cosenza Dop e Olio di Calabria Igp insieme per il Sial di Parigi

la manifestazione

COSENZA Anche il Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP ed il Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP saranno presenti al SIAL di Parigi.

Il Salone Internazionale dell’Alimentazione, in programma dal 15 al 19 ottobre nella capitale francese, accenderà i riflettori sui migliori prodotti alimentari d’Europa e del mondo, ponendo l’accento sull’innovazione agroalimentare. Il SIAL, appuntamento biennale, sarà un evento imperdibile ed un’occasione unica in Europa per incontrare 7020 espositori provenienti da 119 diversi Paesi, volta a scoprire 400.000 prodotti alimentari.

Un appuntamento irrinunciabile per i due grandi consorzi calabresi che, per la prima volta in collaborazione tra loro e nello stesso stand, prenderanno parte ad una delle vetrine internazionali più importanti del settore, facendo emergere dai confini regionali e nazionali le straordinarie proprietà dei prodotti d’eccellenza calabresi.

E’ proprio in occasione del SIAL che i due Consorzi hanno attivato una importante collaborazione che si declina in un passo importante nel processo di cooperazione, e quindi di crescita, delle realtà agroalimentari calabresi.

Non è un caso che questa collaborazione tra consorzi, mai registratasi finora, avvenga contestualmente ad una delle principali fiere internazionali, dove solo in sinergia è possibile veicolare il messaggio di una Calabria compatta, capace di promuovere al meglio il buono della terra e le vere eccellenze della regione.

Il lavoro congiunto dei due Consorzi, quindi, è volto proprio a dare della Calabria un’immagine di unita coesione, di realtà imprenditoriali solide e lungimirante, capaci di volare oltre confine e spiccare tra i competitor europei e mondiali.

La partecipazione all’evento fieristico europeo è stato possibile grazie al sostegno della misura 3.2 della Regione Calabria, che riguarda i finanziamenti legati all’attività di promozione.