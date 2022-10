Ospedali di Paola e Cetraro, dipendenti delle mense verso lo sciopero

La vertenza

PAOLA «Le condizioni di lavoro dei dipendenti della società Ladisa, vincitrice dell’appalto per la gestione delle mense degli ospedali di Paola e Cetraro, peggiorano di giorno in giorno». È la denuncia lanciata dall’Usb Lavoro Privato della provincia di Cosenza che aggiunge: «Negli scorsi mesi, anche in fase di gara d’appalto, abbiamo più volte rappresentato le rivendicazioni e le legittime preoccupazioni dei lavoratori. In particolare la necessità di aumentare il monte ore e di conseguenza gli stipendi».

«Infatti, il carico di lavoro assegnato agli operai – affermano dall’Usb – è ormai impossibile da espletare, in maniera professionale e nel pieno rispetto delle esigenze dell’utenza, in poche ore lavorative come avviene attualmente. Da parte dell’Asp di Cosenza e della Ladisa SRL però, nessuna risposta concreta».

«Questa situazione – spiegano gli esponenti del sindacato di base – oltre che sui lavoratori ha riflessi negativi anche sulla qualità del servizio erogato ai degenti dei due tra i più importanti presidi ospedalieri della nostra provincia. Lo scorso settembre, congiuntamente all’apertura dello stato di agitazione e all’avvio delle procedure di raffreddamento avevamo richiesto alla prefettura di Cosenza la convocazione di un tavolo di confronto con Asp e azienda».

«Questi ultimi però – affermano – hanno deciso di non presentarsi all’incontro previsto per il 5 ottobre, manifestando chiaramente la totale indifferenza rispetto alle richieste dei lavoratori. Un comportamento inaccettabile che vedrà una pronta risposta». «Alla luce della difficile situazione, infatti – annunciano in conclusione i sindacalisti – nei prossimi giorni procederemo a convocare una giornata di sciopero».