COLTIVIAMO CAPOLAVORI | La storia dell’azienda Migliarese di Soverato. «Tutto nasce da una vita di sacrifici»

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Da semplice azienda agricola dedicata alla coltivazione a un’azienda che utilizza tecniche innovative per la trasformazione e la conservazione dei prodotti. Un’evoluzione che porterà a un cambio di immagine e al lancio del brand Migliarese di Soverato. È Francesco Migliarese il protagonista del prossimo appuntamento di “Coltiviamo capolavori”, approfondimento serale de L’Altro corriere Tv. La trasmissione, condotta da Saveria Sesto, andrà in onda questa sera a partire dalle 21 sul canale 75 del digitale terrestre.

Una storia che racconta la passione per la buona tavola di un’attività che ha già tre generazioni alle spalle che parte con il nonno Giuseppe, il padre Bruno e oggi i figli Francesco e Giuseppe, che nell’arco di 25 anni cambiano volto all’azienda.

«Tutto nasce da una vita di sacrifici», afferma Francesco Migliarese, che spiega: «Mio padre sognava un futuro diverso per noi figli, ma io e mio fratello da teste dure non potevamo fare altro che seguire la sua strada e l’abbiamo intrapresa con orgoglio». L’obiettivo dei fratelli Migliarese era, dunque, quello di ampliare le possibilità dell’azienda. «Nel 1998 abbiamo realizzato il nostro frantoio oleario e abbiamo iniziato da subito ad imbottigliare, a commercializzare con il nostro brand il nostro olio». Così comincia il racconto dell’imprenditore ospite questo martedì negli studi de L’altro Corriere Tv con i suoi prodotti per “Coltiviamo capolavori”. (redazione@corrierecal.it)