Conte: «Meloni scelga se stare con Orban»

dal nazionale

ROMA «Se Meloni continua a strizzare l’occhio agli amici polacchi e all’Ungheria, l’Italia avrà un ruolo marginale in Europa e questo mi preoccupa molto». E’ quanto afferma il leader del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, in un’intervista al quotidiano spagnolo El Pais, riportata da La Stampa. «La mia sensazione è che, aspirando a governare, Meloni ha voluto avvicinarsi alle istituzioni finanziarie, a Draghi, e a livello internazionale ha voluto tranquillizzare mostrandosi assolutamente obbediente alla linea di Washington”, ha commentato Conte. “Adesso però dovrà affrontare contraddizione perché a livello europeo dovrà decidere se separarsi dagli amici polacchi, da Orban e da Vox, misurandosi con un asso politico centrale. Sarà complicato per lei», ha concluso l’ex premier.