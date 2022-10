Cup di Cosenza senza personale, file interminabili e disagi per gli utenti – VIDEO

caos prenotazioni

COSENZA Utenti in fila per ore dinanzi la porta di ingresso del Cup di Cosenza. Oggi pomeriggio, a gestire tutte le pratiche del centro unico di prenotazione dell’azienda ospedaliera di Cosenza sono due lavoratori appartenenti alle categorie protette e un lavoratore adibito alla consegna dei referti. Le procedure vanno a rilento e sono decine gli utenti che attendono spazientiti il loro turno. C’è chi mostra, in fila, un biglietto con il numero 325 mentre dentro la pratica in corso riguarda un utente con un numero 200 volte inferiore. Il ticket annuncia un tempo di attesa mostruoso: 620 minuti. «È una situazione paradossale – dice Umberto Calabrone – segretario della Cgil di Cosenza che ha denunciato l’accaduto». (f. b.)