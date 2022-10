Tutte le gare del Basketball Lamezia in esclusiva su L’altro Corriere Tv

tutti a canestro

LAMEZIA TERME Un’altra grande esclusiva targata L’altro Corriere Tv. Ogni settimana, in chiaro, l’emittente televisiva calabrese (visibile sul canale 75 del digitale terrestre) trasmetterà in differita un match del Basketball Lamezia, compagine impegnata nel nuovo campionato di serie C Gold. Si parte oggi alle 15 con la gara trasmessa in chiaro e senza costi sul canale 75 e in streaming su www.laltrocorriere.it e www.corrieredellacalabria.it. La telecronaca è affidata a Tonino Scalise. Le partite andranno in onda tutti i martedì alle 15, mercoledì alle 23. Il roster lametino affronterà il Napoli in trasferta al “Palasparti”. La società del presidente Massimiliano Serrao è ambiziosa e pronta ad affrontare il campionato che si chiuderà con la stagione regolare il 26 febbraio 2023. 12 squadre, 11 giornate andata e ritorno. Dal 5 marzo al 14 maggio seconda fase, dai punti ottenuti dopo 11 giornate si riparte con squadre divise in due gironi, con 5 gare andata e ritorno:

Il girone

Promobasket Marigliano 2003 – Marigliano (Napoli) University Basket Potenza – Potenza (Potenza) Mondo Camerette Caserta – Caserta (Caserta) Bim Bum Basket Rende – Rende (Cosenza) C.B. Napoli – Napoli (Napoli) Power Basket Salerno – Poggiomarino (Napoli) Basketball Lamezia – Lamezia Terme (Catanzaro) Fugigreno Beauty Outlet Mondragone – Mondragone (Caserta) Forio Basket 1977 – Forio (Napoli) Psa Basket Campus – Sant’antimo (Napoli) Cestistica Benevento – Benevento (Benevento) Angri Pallacanestro – Angri (Salerno)

Staff e Roster del Basketball Lamezia

Rodrigo Monier, classe 1986

Playmaker, 186 cm, Buenos Aires

Marco Miscimarra, classe 2005

Playmaker, 175 cm, Lamezia Terme

Antonio Cerra, classe 2005

Playmaker, 175 cm, Lamezia Terme

Daniel Datuowei, classe 1999

Guardia, 190 cm, Anagni

Davide Biasich, classe 1995

Guardia, 191 cm, Brescia

Oleksandr Kobets, classe 1996

Guardia, 197 cm, Nivomoskovsk

Riccardo Privitera, classe 2005

Guardia, 187 cm, Soverato

Antonio Pio Verso, classe 2006

Guardia, 188 cm, Lamezia Terme

Francesco Morabito, classe 2006

Guardia, 180 cm, Lamezia Terme

Luca Augello, classe 2006

Guardia, 182 cm, Lamezia Terme

Joseph Vita Sadi, classe 1997

Centro, 195 cm, Kinshasa

Francesco Lopez, classe 2006

Centro, 198 cm, Vibo Valentia

Babacar Seye, classe 1999

Centro, 207 cm, Senegal

Luca Molinario, classe 1997

Ala, 198 cm, Torino

Danilo Tagliano, classe 2002

Ala, 193 cm, Torino

Lorenzo Fazzari, classe 2005

Ala, 182 cm, Lamezia Terme

Staff tecnico

Head Coach: Umberto Di Martino

Preparatore atletico: Valerio Tolomeo

Responsabile minibasket: Alfredo Lazzarotti

Staff dirigenziale

Presidente: Massimo Serrao

Direttore generale: Gianfranco Panzarella

Direttore sportivo: Nando Fusto

Responsabile sanitario: Franco Cugnetto

Responsabile settore giovanile: Roberto Petronio

