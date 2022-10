Cosenza, il Consiglio Comunale dovrà esprimersi sul bilancio di previsione 2022/2024

la riunione

COSENZA Convocato dal Presidente Giuseppe Mazzuca per martedì 18 ottobre, alle ore 15,00, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il Consiglio comunale di Cosenza dovrà discutere diversi punti all’ordine del giorno. Si parte da una mozione di solidarietà alle donne iraniane private dei propri diritti civili; poi l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2022/2024; l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale 2022. E ancora, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D.lgs 267/2000 e l’approvazione del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2022/2024, con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/00. Infine, il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio (ex art. 194, comma 1, lett. a).