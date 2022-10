Intimidazione a Belvedere. Bomba contro l’ex Tricarico – FOTO

La vicenda

BELVEDERE MARITTIMO Un ordigno è stato fatto esplodere davanti l’ex clinica Tricarico di Belvedere Marittimo. In particolare l’esplosione è avvenuta in prossimità dell’ingresso alla camera mortuaria del Tirrenia Hospital. L’esplosione ha prodotto dei danni al portoncino ed ai locali di accesso alla struttura ma, non si registrano danni a persone.



Sul posto si sono recati immediatamente una squadra dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Scalea e i carabinieri dalla locale stazione.

I militari hanno avviato da subito le indagini per comprendere l’esatta dinamica di quanto avvenuto e a trovare elementi utili per risalire a mandanti, esecutori di quello che sembra un vero e propri atto d’avvertimento per la struttura sanitaria.