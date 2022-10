Sos consumatori, online il sito di Unioncamere

L’iniziativa

LAMEZIA TERME «Sarà on line dal dodici ottobre il sito sportelliconsumatoricalabria.it». Lo comunica, in una nota, Unioncamere Calabria che a spiega come «l’iniziativa, della quale è soggetto attuatore la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – partner Unioncamere Calabria, rientra nel perimetro delineato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020, che prevede la realizzazione in tutte le regioni di una rete di Sportelli allo scopo di aumentare il livello di consapevolezza dei diritti dei consumatori con attività di informazione, formazione e supporto».

«Aggregatore di informazioni e news – si legge nella nota – è il sito www.sportelliconsumatoricalabria.it che veicola aggiornamenti sulle normative, opportunità quali bonus e contributi, buone pratiche, consigli e casistiche su tematiche quali telefonia, assicurazioni, e-commerce, energia, banche, poste, viaggi».

«On line – conclude la nota – sarà possibile trovare un punto di riferimento saldo e qualificato per contattare gli sportelli, che coprono tutto il territorio regionale, ma anche per reperire immediatamente risposte ai principali interrogativi e conoscere le ultime notizie sull’evoluzione della normativa e delle casistiche».