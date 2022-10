Sparatoria a Diamante, il Comune si è costituito parte civile nel processo

l’ammissione

PAOLA Questa mattina, dinanzi al tribunale di Paola, si è tenuta l’udienza relativo al processo a carico di Mattia De Rose, Massimo De Rose e Alessandro De Rose: tre fratelli di Diamante, in provincia di Cosenza, imputati di concorso in tentato omicidio aggravato ai danni di Stefano Perugino e Gianluca Perugino. I tre, oggi presenti in aula, sono attualmente sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere e sono difesi, rispettivamente, dagli avvocati Cristian Cristiano, Ugo Le Donne, Maurizio Nucci e Francesco Santelli. Le persone offese (difese dagli avvocati Francesco Liserre e Luigi Crusco) si sono costituiti parte civile nel processo con il patrocinio dei rispettivi difensori. E’ stato ammesso come parte civile anche il Comune di Diamante, tramite l’avvocato Giuseppe Marchese.

Dal processo è stato estromesso, dal novero degli imputati, Gianluca Perugino: inizialmente iscritto, nel registro degli indagati (come atto dovuto). Si tornerà in aula a novembre. (f.b.)